Brandweer gewond bij brand Zwevegem

In Zwevegem is vanmorgen een magazijn van een schrijnwerkerij volledig uitgebrand. Tijdens de bluswerken is een brandweerman gewond geraakt, bevestigt de woordvoerder van de brandweer.

De brandweer werd iets voor 6 uur opgeroepen naar de Deerlijkstraat, op dat moment stond het magazijn waar ramen en deuren worden gemaakt al in lichterlaaie. Autopompen van verschillende posten van brandweerzone Fluvia kwamen ter plaatse. “Het vuur is ondertussen onder controle, maar er wordt wel nog volop geblust”, zegt Rony Daman van de brandweer.

Tijdens de bluswerken stortte een deel van een muur in. “Een brandweerman heeft brokstukken op zich gekregen, maar de verwondingen vallen mee”, zegt Damman nog. Het is nog niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt.