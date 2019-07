Brandweer gemiddeld ter plaatse na 10 minuten en 23 seconden

De brandweer is in Vlaanderen na zo'n 10 minuten op de plaats van een brand. Dat blijkt uit statistieken van Binnenlandse Zaken, zo schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Vooral de grote regionale verschillen vallen op: het snelste korps is dat van Antwerpen, dat er 7 minuten over doet. Op het platteland loopt dat op tot meer dan 12 minuten.

Op nationaal niveau "hebben de brandweerlieden gemiddeld 10 minuten en 53 seconden nodig om op de plaats van een brand aan te komen", concludeert Binnenlandse Zaken op basis van een studie van alle brandverslagen van 2016. Voor Vlaanderen is het gemiddelde 10 minuten en 23 seconden. Ter vergelijking: in 2013 waren de Vlaamse brandweerkorpsen met een gemiddelde aanrijtijd van 9 minuten en 50 seconden nog een halve minuut sneller. In Wallonië lopen de aanrijtijden overigens nog verder op, met de provincie Luxemburg als uitschieter. Daar duurt het gemiddeld 17 minuten voor de brandweer ter plekke is.

Door de opkomsttijden te berekenen, wil de overheid hulpverleningszones die minder goed scoren aansporen om beter te doen. Voor de duidelijkheid: er bestaan in ons land geen regels over hoe snel de brandweer ter plekke moet zijn.

Geert Ollevier, voorzitter van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB), wijst op het steeds drukkere verkeer waar de brandweer zich een weg door moet banen. Hij wijt de verschillen ook aan het onderscheid tussen korpsen met vooral beroepsbrandweerlui - die in de kazerne klaar zitten - en korpsen met louter vrijwillige brandweerlui die bij een alarm naar de kazerne moeten rijden, wat meer tijd in beslag neemt.