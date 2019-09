Brandweer doet oproep na zwaar ongeval op E40 in Drongen: “Maak plaats voor de hulpdiensten”

Heel wat tandengeknars deze ochtend op de E40 in Drongen: drie voertuigen brandden uit na een banale kop-staartaanrijding, met het nodige fileleed tot gevolg. De brandweer had naar eigen zeggen erger kunnen voorkomen als ze sneller ter plaatse geraakt was. “Maar bijna niemand laat nog een vrije doorgang tussen linker- en middenrijstrook voor de hulpdiensten”, betreurt woordvoerster Alisa Coessens.

Vanmorgen raakten we maar moeilijk ter plaatse bij een ongeval met 3 brandende voertuigen op de E40 in Drongen. Daarom deze oproep: Sta je in de file? Misschien is er een ongeval gebeurd en zijn er mensen in nood. Ga niet bumperkleven en maak plaats voor de hulpdiensten. pic.twitter.com/mn9XdNtkwK — Brandweerzone Centrum (@bzcentrum) September 21, 2019

De Brandweerzone Centrum (die instaat voor achttien gemeenten in het centrum van Oost-Vlaanderen; nvdr) lanceerde daarom via haar Twitteraccount de volgende oproep. “Sta je in de file? Misschien is er een ongeval gebeurd en zijn er mensen in nood. Ga niet bumperkleven en maak plaats voor de hulpdiensten.”

Maar hoe creëer je zo’n ‘reddingsstrook’ nu het best? Simpel eigenlijk: wie op de linkerrijstrook rijdt, moet zo veel mogelijk naar links uitwijken. Wie op de rechterrijstrook rijdt, draait zo veel mogelijk naar rechts. Tot de pechstrook toe, als ze er is. Denk aan het concept van een opensplijtende zee.

Op een weg met drie rijstroken moet het verkeer op de rechterrijstrook eerst naar rechts, waarna het verkeer op de middenrijstrook opschuift naar de rechterrijstrook. De middenrijstrook doet dan dienst als reddingsstrook.

Belangrijk is dat zo’n strook bij file onmiddellijk gevormd wordt. Bestuurders die niet meteen uitwijken, kunnen namelijk vaak geen kant meer op van zodra ze vast komen te staan. De strook moet voldoende breed zijn, zodat ook brandweerwagens de ruimte krijgen om te passeren. Blijf tot slot zo rijden tot de file oplost, je weet immers nooit of er nog andere hulpdiensten zullen volgen.

In de Belgische wegcode staat voorlopig enkel geschreven dat de weg vrijgemaakt moet worden voor voertuigen met een geactiveerde sirene. Hoe dat moet gebeuren is echter niet duidelijk. Resultaat: de voertuigen weten niet welke kant ze uit moeten, en dat leidt tot tijdrovende manoeuvres.

Bestuurders in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije zijn wél wettelijk verplicht om bij filevorming aan de kant te gaan staan om prioritaire voertuigen voorrang te verlenen. Dat niet doen, kan je hoge boetes opleveren.

De reden is simpelweg omdat er in het buitenland niet altijd een pechstrook aanwezig is. “En als die er is, is hij meestal niet breed en proper genoeg om bijvoorbeeld brandweerwagens er met hoge snelheid over te laten rijden”, aldus Maarten Matienko van mobiliteitsvereniging VAB. “Bestuurders verwachten ook niet dat daar een voertuig komt aangereden. Daarom is in een aantal landen voor de duidelijkheid gekozen: een pechstrook is voor wie pech heeft en hulpdiensten rijden door het midden.”