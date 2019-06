Brandweer betoogt in Brussel: veel verkeershinder

Honderden brandweerlui blokkeren het centrum van Brussel. Ze protesteren tegen een wijziging in hun statuut, waardoor bepaalde premies zouden wegvallen. Er is zeer veel verkeershinder op de kleine ring, in de Europese Wijk en de Wetstraat. "Mijd de omgeving", waarschuwt de politie.

Het gaat om een spontane actie van de brandweer. Maandag betoogden al ruim 200 brandweerlui omdat hun premies voor speciale diensten worden geschrapt.

Maar volgens de brandweerlui wordt hun protest niet gehoord en dus trekken ze vandaag opnieuw op straat. Acties later in de week worden niet uitgesloten.