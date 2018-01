Brandstichting aan politiebureau Haren

Aan het commissariaat van de lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene in Haren is afgelopen nacht brandgesticht. Dat meldt de Brusselse politie. Twee verdachten konden worden opgepakt. In totaal pakte de Brusselse politie afgelopen nacht 37 personen op. In 23 gevallen ging het om bestuurlijke aanhoudingen, voornamelijk voor openbare dronkenschap en ordeverstoring.

De brandstichting aan het commissariaat in de Verdunstraat in Haren gebeurde aan de voordeur, maar de agenten konden het vuur snel zelf blussen zodat de schade beperkt bleef. Ter plekke konden ook twee verdachten opgepakt worden.

Het was niet de enige brandstichting afgelopen nacht. Zo werden ook vier voertuigen in brand gestoken, onder meer op de Helihavenlaan, langs de Anderlechtsesteenweg en in de Vandenbrandestraat. In de Modelwijk staken vandalen op een speelpleintje dan weer enkele vuilniszakken in brand en op het Prins Leopoldplein werd straatmeubilair in brand gestoken.

Openbare dronkenschap

"In totaal hebben onze mensen veertien gerechtelijke arrestaties verricht", zegt politiewoordvoerster Ilse Van De Keere. "Vier personen zijn ter beschikking gesteld van het parket. Drieëntwintig mensen werden administratief aangehouden, voornamelijk voor openbare dronkenschap en verstoring van de openbare orde."

Het nieuwjaarsvuurwerk op het Heizelplateau trok 45.000 toeschouwers en verliep zonder incidenten, aldus nog de politie. "Rond middernacht hebben we ook tijdelijk de Grote Markt afgesloten omdat die vol stond. Er waren op dat moment zo'n 10.000 mensen op het plein."

Foto: Archief