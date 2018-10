Brandend voertuig met lichaam gevonden in Antwerpen

Aan de Rijnkaai in Antwerpen, in de haven, is vannacht een brandend voertuig aangetroffen met een lijk in, zo bevestigt een woordvoerder van de Antwerpse politie. Vermoed wordt dat de inzittende reeds overleden was voor het vuur ontstond, maar verder onderzoek moet dat uitwijzen.

Rond iets na middernacht kreeg de lokale politie van Antwerpen een oproep binnen voor een brandende auto aan de Rijnkaai. In de wagen zat nog een man. De hulpdiensten hebben hem uit de wagen gehaald om te reanimeren, maar de man bleek al overleden te zijn. De politie gaat uit van een verdacht overlijden.

De onderzoeksrechter, de wetsdokter en het labo kwamen ter plaatse. De wagen van het slachtoffer had een Franse nummerplaat.