Brand Zwevegem aangestoken

De brand van zaterdagmorgen in het magazijn van een schrijnwerkerij in Zwevegem is aangestoken door de zoon van de eigenaar. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

De brand breekt uit rond 6 uur zaterdagmorgen in het magazijn van een schrijnwerkerij in de Deerlijkstraat in Zwevegem. Het vuur is aangestoken door de zoon (39) van de eigenaar, zo blijkt nu.

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt het nieuws. Aanleiding zou een familieruzie zijn. De brandstichter is niet aangehouden, hij zal zich wel voor de rechter moeten verantwoorden.

