Brand in woontoren vlakbij Justitiepaleis

In een woontoren in de Marollen, vlakbij het Justitiepaleis in Brussel, heeft een hevige brand gewoed. Twaalf mensen moesten geëvacueerd worden via het dak, twee mensen werden naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze rook hadden ingeademd. "De brand is momenteel onder controle", zegt de Brusselse politie aan VTM NIEUWS.

De brand zou ontstaan zijn op de vierde etage. Door de brand vluchten verschillende mensen naar het dak. De brandweer haalt brengt deze mensen nu in veiligheid. Er vielen geen gewonden, maar volgens de politie werden wel twee personen afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd.

De brand is intussen onder controle. Wat de oorzaak was, is nog niet duidelijk.

Het verkeer in de Hoogstraat is momenteel afgesloten door de interventie van de brandweer.