Brand Vleteren: nog nablussen vandaag

In Vleteren blijft de brandweer nog de hele dag ter plaatse bij de uitgebrande loods. "Onder het ingestorte dak ligt nog een grote hoeveelheid smeulend materiaal”, zegt Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek.

De brand in de loods van het voedingsbedrijf Lesage ontstond gisteren rond 17.30 uur. De brandweer kon beletten dat het vuur oversloeg naar de nabijgelegen burelen, maar de loods is wel volledig vernield. Het duurde tot gisteravond laat voor de brandweer de brand onder controle had.

“Een 20-tal brandweerlieden blijven ook vandaag nog om na te blussen”, zegt Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “Ook de Westvleterenstraat blijft afgesloten voor het verkeer.”

Evacuaties

Het familiebedrijf levert voeding aan zo’n vijfhonderd supermarkten en kruidenierswinkels. De volledige voorraad is in vlammen opgegaan. Daarnaast heeft Lesage ook vijf eigen supermarkten in uitbating. Alles samen werken er 48 medewerkers.

Een tiental buurtbewoners moesten gisteravond hun huis uit omdat de rook in hun richting waaide. Die mensen mochten ondertussen weer naar huis.

