Brand in splinternieuw zwembad Kortrijk: herstelwerken zullen nog maanden duren

In Kortrijk heeft er een zware uitslaande brand gewoed in het gloednieuwe zwembad. De vijf glijbanen zijn volledig weggesmolten. Het zwembad zou normaal zaterdag officieel openen.

Wandelaars hoorden iets voor 23 uur meerdere explosies aan het nieuwe zwembad. Op sociale media circuleerden al snel beelden van de toren die in brand stond. Dit waren de 5 polyester glijbanen die vuur hadden gevat.

Instorting

De PZ Vlas kon snel een veiligheidsperimeter instellen. Door de afgrenzing met de Leie, de spoorweg en het evenementenplein kon dit vlot gebeuren. Het treinverkeer van de NMBS diende wel tijdelijk stilgelegd te worden.

De hulpverleningszone Fluvia kwam ter plaatse met alle posten. Er werden verschillende ladderwagens opgesteld en er werd een tankwagencircuit ingesteld voor de aanvoer van water. Na anderhalf uur was de brand onder controle. Het dak en het gebouw werden van dan af blijvend gekoeld met waterstralen om instortingsgevaar tegen te gaan.

Oorzaak

Er vielen geen slachtoffers gedurende het hele incident. Er kwamen ook geen schadelijke stoffen vrij. Er zal nu samen met de brandweer en de uitbater van het zwembad worden gekeken hoe groot de schade is. Zeker is dat de geplande opening van zaterdag vertraging zal oplopen.

Het zwembad en de glijbanen werden op dit moment al getest, maar op het moment dat de brand uitbrak, was niemand aanwezig. Het is op dit moment onduidelijk hoe de brand ontstaan is.

