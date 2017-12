Er woedde vanmorgen een brand in een rusthuis in de Brusselse gemeente Ukkel. Dat bevestigt burgemeester Boris Dilliès (MR) aan VTM NIEUWS. Omstreeks 8.00 uur was de brand onder controle, er vielen geen gewonden.

Het gaat om residentie Anais op de Alsembergsesteenweg. De brand ontstond in een appartement, dat volledig uitbrandde.

De bewoners van het appartement konden op tijd in veiligheid worden gebracht, zij worden nu op een andere locatie in het rusthuis ondergebracht.