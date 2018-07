Brand in recyclagepark Helchteren

In het recyclagebedrijf Bongaerts Recycling in Houthalen-Helchteren is rond 18.30 uur deze avond brand uitgebroken. Tot kilometers ver was er een enorme rookpluim zichtbaar. Die was afkomstig van papier, karton, plasticfolie en plastic flessen.

De brand bij Bongaerts Recycling veroorzaakte een zwarte rookpluim boven het industrieterrein, die ook kilometers verderop te zien was. De gemeente Houthalen-Helchteren riep intussen haar inwoners op om ramen en deuren gesloten te houden. Intussen mogen de ramen in Houthalen-Centrum en Houthalen-Oost opnieuw geopend worden. In Helchteren, op het Sonnis, in Meeuwen-Gruitrode en in Peer moeten de ramen wel nog even dichtblijven, aangezien de rook in die richting waait.

Extra tankwagens blijven toekomen ter versterking. Het Europark is afgesloten voor verkeer door politie CARMA en iedereen wordt gevraagd om het industrieterrein te vermijden. De brand zou geen slachtoffers gemaakt hebben, aldus burgemeester Alain Yzermans (sp.a.) in een Facebookbericht.