Brand in parketbedrijf Oudenburg

In Oudenburg woedt op dit moment een zware brand in een parketbedrijf. De politie vraagt aan bewoners om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand werd rond 3u30 opgemerkt aan de Marteelstik in Oudenburg. De brandweer van Gistel vroeg meteen versterking van de naburige posten van Oostende, Oostkamp, Middelkerke en Torhout. Het bedrijfsgebouw is volledig verwoest. De brandweer is nog altijd aan het blussen. Tijdens de bluswerken raakte een brandweerman lichtgewond.

De brand gaat gepaard met een grote rookontwikkeling. De politie vraagt mensen die minder dan een kilometer van het bedrijf wonen om hun ramen en deuren gesloten te houden. De rook bevat geen extra bestanddelen aan giftige stoffen, maar rook is natuurlijk nooit gezond om in te ademen. Er zal een deskundige aangesteld worden door het parket om de oorzaak na te gaan, maar rond negen uur smeulde de brand nog te hard om de site al te kunnen betreden voor de eerste vaststellingen.