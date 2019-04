Brand Notre-Dame volledig geblust, schade wordt nu opgemeten

De brand in de Parijse Notre-Damekathedraal is volledig geblust. Dat meldde de Parijse brandweer vandaag iets voor 10 uur. Eerder was al gecommuniceerd dat de brand onder controle was, maar dat er hier en daar nog kleine brandhaarden waren.

Brandweerwoordvoerder Gabriel Plus had het over een "intense brand die zich heel snel verspreid heeft over het hele dak, zowat 1.000 vierkante meter".

"De Parijse brandweer wilde deze ochtend de twee klokkentorens, de noordelijke en de zuidelijke, vrijwaren, om zeker te zijn dat zij niet geraakt zouden worden", zei Plus. "Dat is het geval. Het gaat er nu om de structuren, en hun bewegingen, in de gaten te houden, en restbrandhaarden te blussen."

Rond acht uur vanmorgen is een vergadering gestart met experts en architecten die moeten nagaan of de structuur van het gebouw nog stabiel genoeg is om de kathedraal binnen te gaan.