Brand Molenbeek: winkeluitbater gewond

De brand in een opslagplaats aan het Saincteletteplein in Sint-Jans-Molenbeek die rond 10.00 uur uitbrak, is onder controle. Dat meldt woordvoerder van de brandweer Pierre Meys rond 11.40 uur. Het gevaar dat het vuur overslaat op andere gebouwen in de buurt, is van de baan. Eén persoon raakte bevangen door de rook en werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De opslagplaats in kwestie bevindt zich achter een meubelwinkel op de kaaien, die eveneens volledig uitbrandde. Het is nog niet duidelijk of het vuur ontstond in de winkel of in de loods.

"De brand heeft zich heel snel uitgebreid", aldus Pierre Meys. "We zijn binnen de twee minuten ter plaatse gekomen, maar hebben meteen versterking gevraagd. Een veertigtal brandweerlieden kwam ter plaatsen, met vier pompwagens en drie ladders."

Krakers

Volgens burgemeester Françoise Schepmans van Sint-Jans-Molenbeek, die zondagmiddag de uitslaande brand in haar gemeente kwam aanschouwen, waren in het gebouw twee krakers aanwezig toen het vuur uitbrak. Eén van de twee sloeg op de vlucht.

Lange tijd werd gedacht dat de man die gewond raakte bij de brand een kraker was, maar nu blijkt dat het gaat om een winkeluitbater.