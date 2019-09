Brand legt Ieperse wafelfabriek in de as

In Ieper is donderdagnacht een wafelfabriek afgebrand. Er raakte niemand gewond, maar het bedrijf is volledig uitgebrand.

De brand brak uit om iets na middernacht in de Rozendaalstraat in Ieper. Daar is wafelfabriek Dimabel gevestigd.

De brandweer van zone Westhoek kreeg aanvankelijk een oproep voor een automatisch brandalarm, maar toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek het om een uitslaande brand te gaan. De brand was zo hevig dat de ploegen het gebouw gecontroleerd moesten laten uitbranden. Meer dan zestig brandweerlieden, vier autopompen, vier tankwagens en drie ladderwagens werden ingezet.

Er was niemand aanwezig in het bedrijf en niemand raakte gewond. Dimabel is wel volledig uitgebrand. De aanpalende bedrijfsgebouwen op het bedrijventerrein konden worden gevrijwaard. Er wordt nog de hele dag nageblust.

Het bedrijf maakt al meer dan twintig jaar biologische, suikervrije en fairtradewafels. Het bedrijf werd opgericht in 1997 en verhuisde in 2009 van Reningelst naar Ieper. Door de brand zijn achttien medewerkers technisch werkloos.