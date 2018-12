Brand in klooster Blankenberge: nonnen geëvacueerd

Het heeft vanmorgen gebrand in het Karmelklooster in Blankenberge. De zeven zusters werden geëvacueerd, één van hen moest naar het ziekenhuis voor een controle.

Volgens moeder-overste van het klooster aan de Koning Albert-I-laan is de brand ontstaan in de ziekenkamer. De zeven zusters die er verblijven werden door de brandweer in veiligheid gebracht. Een kloosterzuster werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar ze stelt het al bij al goed.

De andere zusters werden opgevangen bij de politie, waar ze koffie en ontbijt kregen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is wel aanzienlijke schade.

Foto: archief