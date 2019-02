Brand Drogenbos ontstaan in kamer van oud-brandweerman

“De brand in het woonzorgcentrum in Drogenbos is niet veroorzaakt door een ontploffing van een gasfles”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Rosalie Pieters. “Het vuur is ontstaan in de flat van een brandweerman op rust. Die had naast zes lege obussen ook buskruit en vuurwerk op zijn kamer. Mogelijk heeft hij buskruit uit de obussen willen halen en is daardoor een soort kortsluiting ontstaan, die de brand heeft veroorzaakt.”

Gisteravond werd in woonzorgcentrum Palmyra in Drogenbos het medisch en gemeentelijk rampenplan afgekondigd na verschillende explosies en een brand in een woonzorgcentrum. Niemand raakte gewond maar de schade is wel groot. In het appartement waar de ontploffingen gebeurden vond de brandweer zes obussen terug.

Kan de oud-brandweerman nu vervolgd worden? “Hij moet nog verhoord worden en dat kan nog even duren”, gaat Rosalie Pieters verder. “De vraag is of de ontsteking opzettelijk is gebeurd of niet. Los daarvan moet men ook nagaan of de man het vuurwerk en de munitie legaal in bezit had.”