Brand Diest: asbest vrijgekomen

In Diest heeft gisterenavond een zware brand gewoed in een carrosseriebedrijf. Dat veroorzaakte een dikke rookwolk en buurtbewoners moesten lange tijd ramen en deuren gesloten houden. In het dak zat ook asbest. Een deskundige heeft vanmorgen alles onderzocht, mogelijk moet de grond rond het bedrijf afgegraven worden.

De brand in het carroseriebedrijf brak gisteravond rond 19.00 uur uit en kende een snelle uitbreiding. De brandweer van Diest had de handen vol om het vuur onder controle te krijgen en kreeg daarbij versterking van de collega's van Leuven, Overijse, Landen, Tienen, Scherpenheuvel en Aarschot. Uiteindelijk was de brand rond 22.30 uur onder controle maar het nablussen nam nog de hele nacht in beslag. Ook vanochtend waren er nog enkele opflakkeringen.

Asbest

Maar in het dak zat wel asbest. Een deskundige onderzocht het hele terrein. Alle auto's moeten afgespoten worden om geen asbest te verspreiden. In een omtrek van 300 meter zijn deeltjes neergekomen, ook in een wei achter het bedrijf.

De wind zat tijdens tijdens brand gelukkig gunstig en dreef de rookwolk weg van de huizen in de omgeving. Voor de omwonenden was er gisteren geen gevaar. Ondertussen zitten er in de lucht ook geen asbestdeeltjes meer.

Enorme schade

Gewonden vielen er bij de brand niet maar de materiële schade is enorm. De loods waar het carrosieriebedrijf gevestigd was, is zo goed als volledig vernield en een tiental wagens en vrachtwagens zijn in de vlammen gebleven. Ook de aanpalende woning liep schade op. Over de juiste oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

