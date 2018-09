Brand bij Umicore Antwerpen, "Hou ramen en deuren dicht"

Bij Umicore in Hoboken is brand uitgebroken. Dat zegt de brandweer van de zone Antwerpen, die massaal ter plaatse is om samen met de bedrijfsbrandweer het vuur te bestrijden. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten door de rookhinder.

De brand ontstond allicht omstreeks 7.30 uur in een productie-installatie, aldus de woordvoerster van het bedrijf. Er is sprake van een dakbrand. Nog volgens de woordvoerster vielen er geen gewonden.