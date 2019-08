Brand Beringen veroorzaakt door "menselijke tussenkomst"?

De brand in Beringen, waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen, is niet te wijten aan een technisch defect. Dat meldt het parket van Limburg. "Voorlopig zijn er vermoedens van een menselijke tussenkomst. Het onderzoek zal in dat geval moeten aanwijzen of het al dan niet om een opzettelijke tussenkomst gaat", klinkt het.

Vier andere brandweermannen liepen bij de bluswerken verwondingen op. Tijdens het blussen ontstond er een flash-over, een ontbranding van opgehoopte hete rookgassen. Een deel van het gebouw stortte in. De twee brandweermannen waren vermist en werden uiteindelijk door hun collega's levenloos aangetroffen.

Vandaag kwam het labo van de federale gerechtelijke politie, de branddeskundige, een brandhaarddetectiehond en een deskundige met een 3D scan ter plaatse. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat een technisch defect aan de oorzaak van de brand zou liggen. Voorlopig zijn er vermoedens van een menselijke tussenkomst. Het onderzoek zal in dat geval moeten aanwijzen of het al dan niet om een opzettelijke tussenkomst gaat.

De twee overleden brandweermannen worden zaterdag samen begraven. In de brandweerkazerne vindt om 10.00 uur een afscheidsplechtigheid plaats. Wie een laatste groet wil brengen, kan dat vrijdagavond vanaf 19.00 in de brandweerkazerne van Heusden-Zolder.