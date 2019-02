Brand in appartementsgebouw in Oostende

In het centrum van Oostende heeft vanmiddag een uitslaande brand gewoed op het dak van een appartementsgebouw. De straten in de omgeving werden een tijdlang afgesloten.

Het appartementsgebouw in de Honoré Borgerstraat wordt op dit moment gerenoveerd. De brand ontstond bij roofingwerken. De dakwerker verwittigde de hulpdiensten en kon zichzelf in veiligheid brengen. Er waren vlammen te zien, en een dikke zwarte rookpluim.

Alleen de onderste flat van het gebouw is bewoond. “De twee bewoners werden geëvacueerd”, zegt commissaris Carlo Smits van de lokale politie Oostende aan VTM Nieuws. “Er wordt nagegaan of hun flat schade heeft opgelopen en of er noodopvang nodig is.”

De brandweer heeft het vuur nu onder controle en is aan het nablussen.