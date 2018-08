Brand in Antwerpse haven onder controle

De perimeter die vanmorgen was ingesteld na een brand met schadelijke rook in de Antwerpse haven, is opgeheven. "We hebben de brand onder controle en enkel de zone vlak rond het bedrijf blijft operationele zone voor de hulpdiensten. De andere bedrijven kunnen nog hinder ondervinden, maar evacuatie is niet meer noodzakelijk", klinkt het. De gemeentelijke rampenfase werd intussen stopgezet.

De brand brak gisterenochtend uit in een loods van 6.000 m² met nikkelsulfide in het Leopolddok. Eerst werd gedacht dat het ging om koperoxide maar later bleek het nikkelsilfuide te zijn. De brandweer kreeg de brand maar moeilijk onder controle. "We hebben te maken met moeilijke omstandigheden", zei Jasmien O van Brandweer Antwerpen vanochtend. "Het is ongelofelijk warm in die loods, en je kan het product vergelijken met een enorme berg lucifers die zichzelf steeds opnieuw in brand steken. Daarbij komt veel rook vrij." Inmiddels is de temperatuur in de loods gezakt en is ook de rook afgenomen.

Er zijn permanente metingen van de schadelijke stoffen in de lucht. Op basis van deze metingen werd beslist tot een evacuatie van zeeschepen en bedrijven in een straal van 1,8 km rond de plaats van het incident. Een 100-tal bedrijven werd geëvacueerd.

Geen giftig product

De hulpdiensten bevestigen vanmiddag dat het opnieuw veilig is om in de zone aan het werk te gaan. Er kan nog geurhinder optreden, maar deze is onschadelijk in lage concentraties. Dr. Haenen van de federale gezondheidsinspectie en lid van de gemeentelijke veiligheidscel benadrukt dat het hier geen kankerverwekkend of giftig product betreft. Dankzij de evacuatie zijn gezondheidsrisico's vermeden. En buiten de geëvacueerde zone was er nooit gevaar voor de volksgezondheid.

De Antwerpse politie is ter plaatse voor ondersteuning van de federale politie, de haven is federaal grondgebied. Vanmorgen werd een speciale infolijn 1771 geopend voor buurtbewoners die vragen hadden. Daar werden zo'n 300 telefoontjes genoteerd. De dienst werd intussen stopgezet.