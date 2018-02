In Antwerpen is vanmiddag brand uitgebroken in een herenhuis in de Van Breestraat, nabij het stadspark. Enkele van de bewoners waren even vermist, maar bleken zich in veiligheid te hebben gebracht in de dakgoot van een aanpalend gebouw.

De brandweer kon hen redden en meldt dat de slachtoffers het goed stellen. De brand, die op de eerste verdieping ontstond, is intussen onder controle maar het huis raakte vermoedelijk ernstig beschadigd.