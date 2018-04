Bpost schrapt zeker 300 banen

Bpost gaat tegen 2020 zo'n 300 banen schrappen. Dat is vandaag bekend gemaakt op het paritair comité. Nu werkt het bedrijf nog met eigen poetsdiensten en catering, maar dat zal in de toekomst uitbesteed worden. Ook in het callcenter zullen er jobs verdwijnen.

De vakbonden maakten de plannen van de directie vandaag bekend. De woordvoerster van bpost bevestigt de plannen, maar beklemtoont wel dat het vandaag alleen maar om een aankondiging gaat. "We gaan nu verder rond de tafel zitten met de vakbonden, om te praten over een sociaal plan".

In totaal worden drie afdelingen getroffen. Het gaat onder meer om het callcenter waar mensen terecht kunnen met vragen. Volgens het bedrijf kost dat te veel en dus zal er geïnvesteerd worden in nieuwe technologieën. Door de digitalisering worden er minder telefonische oproepen verwacht, en zullen er enkele jobs moeten verdwijnen.

Uitbesteding

Ook in de afdelingen ‘cleaning’ en ‘catering’ zullen er jobs verdwijnen. De diensten worden in de toekomst uitbesteed. Er werken ongeveer 300 mensen.

“Dit stemt ons bijzonder ongelukkig. Enerzijds krijgen we steeds meer werk en moeten er jobs bijkomen, anderzijds zullen mensen hun job verliezen door uitbestedingen of digitalisering”, zegt vakbondsman Jean-Pierre Nyns aan VTM NIEUWS.

Eerder was door de christelijke vakbond al een stakingsaanzegging ingediend voor morgen. Die zou vooral voelbaar zijn in Wallonië en Brussel. Spontane acties, bijvoorbeeld bij cleaning en catering of in het contact center, worden nu niet uitgesloten.

Volgens bpost kunnen de betrokken personeelsleden naar externe bedrijven overstappen of een andere job krijgen binnen de post.