Bpost blijft dan toch pakjes ophalen op zaterdag

Bpost krabbelt terug en blijft toch pakjes ophalen in postkantoren en -punten op zaterdag. "We hebben een analyse gemaakt en de beslissing teruggedraaid", zegt het bedrijf.

Bpost besliste gisteren nog om in het weekend geen pakketten meer op te halen in het postkantoor. Dat zou betekenen dat pakjes dus ten vroegste dinsdag bij de klanten konden geraken. Bpost deed dat naar eigen zeggen om te besparen, omdat het gros van de pakjes toch tussen maandag en vrijdag verstuurd wordt. Voor de kleine webshops en kmo's zou dat dat een lelijke streep door de rekening zijn.

Bpost krabbelt terug

Bpost komt nu op die beslissing terug. Er zullen met andere woorden dus toch nog pakjes opgehaald worden in postkantoren op zaterdag. "We hebben alles nog eens op een rijtje gezet en zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om de ophaling op zaterdag te behouden", zegt een woordvoerder. Waarom de maatregel wordt teruggedraaid, is niet duidelijk. "Verschillende elementen spelen een rol", aldus de woordvoerder.

Kritiek

Toen gisteren bekendraakte dat bpost zou stoppen met de zaterdagafhaling, kwam er veel kritiek. De vakbonden betreurden de maatregel, die ze afschilderden als een besparing op personeel. Zelfstandigenorganisatie NSZ riep minister van Post Alexander De Croo (Open Vld) op om in te grijpen.