Boze ouders kamperen omdat ze niet meer mogen kamperen voor Steinerschool

Nog 718 Antwerpse scholieren hebben geen plek in de secundaire school uit hun eigen top drie en staan op een wachtlijst. Dat een aantal zesdejaars van de Antwerpse Steinerschool niet kan doorstromen naar het middelbaar in hetzelfde gebouw, zet bij ouders kwaad bloed. Ze zijn bij wijze van protest begonnen met ‘schoolkamperen’.

De resultaten van het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’, die donderdag door Antwerps onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a) zijn bekendgemaakt, zorgen voor grote ongerustheid in de Steinerschool in de Volkstraat op het Antwerpse Zuid. Er zijn dit jaar 19 leerlingen die willen doorstromen van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar van de Hiberniaschool (de middelbare Steinerschool in hetzelfde gebouw). Er is echter maar plaats voor tien van hen. Boze ouders zijn donderdagavond uit protest beginnen te ‘schoolkamperen’.

“De ouders pikken het niet dat hun kinderen niet meer op deze school kunnen blijven. Onze klassen lopen door van eerste tot twaalfde klas. De kinderen halverwege dit traject buiten gooien op de school is onmenselijk, onredelijk en onaanvaardbaar”, zegt Charlotte Van Broekhoven namens de Steinerscholen in Antwerpen. “We betreuren dat de stad geen rekening wil houden met de voorgeschiedenis van bepaalde kinderen en het sociaalpedagogische weefsel waarin zij zich vaak al lange tijd bevinden. Dat is vooral voor Steinerscholen met hun twaalfjarenproject en hun geleidelijke overgang van lagere naar middelbare school een pijnlijke dobber.”

Wachtlijst

Anders dan vorig jaar schrijven dit keer álle 67 Antwerpse secundaire scholen (goed voor 6.162 plaatsen) in met het online aanmeldingssysteem. Na de voorrangsperiode voor broer of zus en kinderen van personeel waren daarvan nog 4.511 plaatsen beschikbaar. Tijdens de aanmeldingsperiode zonder voorrang hebben 4.973 kinderen zich aangemeld, van wie 4.221 inmiddels een ticket op zak hebben voor hun voorkeursschool. 88 procent van de 6.441 aangemelde kinderen heeft nu een school uit hun top drie gekregen. Dat betekent dus dat nog 718 kinderen nog géén ticket hebben. Zij staan op de wachtlijst. Er zijn nog 511 plaatsen vrij. Op 10 mei starten de inschrijvingen voor mensen die een ticket hebben én de vrije inschrijvingen in scholen met nog vrije plaatsen.

Begrip

Schepen Beels heeft begrip voor de situatie van ouders wier kinderen op de wachtlijst staan. “We verwachten nog verschuivingen op de wachtlijst”, zegt ze. “504 kinderen houden meer dan één ticket vast doordat ze dubbel zijn aangemeld tijdens de voorrangs- en reguliere periode. Of ze melden aan voor zowel 1A (A-stroom) als 1B (B-stroom). Er zullen nog heel wat plaatsen vrijgegeven worden, ook door mensen uit de rand.”

Ook de bezorgde ouders van de leerlingen uit de Steinerschool op het Zuid steekt Beels een hart onder de riem. “We begrijpen dat het lastig is. Maar wat we hebben bekendgemaakt is een tussenstand. De kans is reëel dat het nog in orde komt.”