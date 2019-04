Boze ouders bekogelen politie aan schoolpoort Schaarbeek

Tientallen ouders zijn erg boos geworden aan een schoolpoort in Schaarbeek na de verklaring van het gerecht dat een meisje van vier dat er naar school gaat niet is misbruikt. Ze geloven het gerecht niet.

In haar slipje was donderdag bloed aangetroffen, maar die bloeding blijkt het gevolg van een infectie. Er is geen enkel zedenfeit of geweldfeit gepleegd op het meisje. "Er is dus bijgevolg geen misdrijf vastgesteld", verklaarde het parket vanmorgen.

Heel wat mensen geloven dat niet. Ze bekogelden de politie met eieren. Er werd ook een auto van de politie beschadigd. De ouders willen een tegenexpertise.

Binnen in de school is alles rustig. De leerlingen hebben geen last van de situatie en zijn veilig.

Gisteren was het ook al onrustig aan de school omdat heel wat ouders ongerust waren. Ze wilden duidelijkheid over de verwondingen van het kind.

De burgemeester beloofde toen om hen zo snel mogelijk te informeren.

Intussen is het al weer wat rustiger aan de school.