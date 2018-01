Bouw nieuwe kerncentrale mag niet worden onderzocht

De regering gaat dan toch niet onderzoeken of er een nieuwe kerncentrale kan gebouwd worden tegen 2040. Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) opperde dat idee gisteren, maar wordt nu teruggefloten door de rest van de regering. Reden? Het valt buiten het regeerakkoord én is onwettig.

Gaan de kerncentrales nu dicht in 2025 of niet? Die vraag zorgt al enige tijd voor verdeling binnen de regering. De bevoegde ministers onderzoeken of het haalbaar is om in zeven jaar tijd volledig over te schakelen op andere energiebronnen.

Zo denkt N-VA niet dat het realistisch is om de kerncentrales al zo snel te sluiten. Andere partijen pleitten ervoor dat de regering zich aan het regeerakkoord en de sluiting moet houden.

De regering onderzoekt daarom verschillende scenario's, en gisteren liet minister Marghem verstaan dat de bouw van een nieuwe kerncentrale een van de mogelijke opties was. Niet dus, zegt het kernkabinet. De Kamer heeft in 2015 een kernuitstap goedgekeurd, en dus is de bouw van een nieuwe centrale tegen de wet.

