Boudewijn wordt Bo: "We gaan er als gezin voor"

VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck heeft in een persoonlijke boodschap bekend gemaakt dat hij voortaan als vrouw door het leven zal gaan. “Als eerste bekend gezicht dat in Vlaanderen zulke transitie doet, besef ik dat dit nieuws een schok kan zijn”, aldus Boudewijn, “maar ik hoop vooral dat ik een rol kan spelen in de maatschappelijke aanvaarding van transgenders.”

Boudewijn getuigt morgen in een speciale uitzending van het programma Cathérine over de keuze die hij gemaakt heeft. “Het is uiteraard heel moeilijk geweest om te aanvaarden dat je man vrouw wil worden. Dat je papa vrouw wil worden. Mijn vrouw weet al van voor ons huwelijk dat ik die vrouwelijke trekken heb, maar het is nog niet zo lang geleden dat ze echt beseft heeft dat ik echt vrouw wil worden. Terwijl het eigenlijk al heel lang in mij zat, maar dat ik het zelf een beetje aan de kant geschoven had.”

"Dit gaat lukken"

“Er is een gevoel van: we gaan er samen voor en we maken er een succes van. Dit gaat lukken. Het opvallendste moment is waarschijnlijk wanneer mijn dochter mij op het kerstfeest heeft vastgepakt en heeft gezegd: papa, je ziet er beter uit als vrouw, ga ervoor.” Boudewijn blijft aan de slag als VTM NIEUWS-journalist. Zijn persoonlijke boodschap is hier te lezen.

De hele reportage over de transitie van Boudewijn naar Bo is morgen te zien bij Cathérine op VTM, om 21.40 uur.

Wie met gelijkaardige gevoelens zit of meer over dit onderwerp wil vernemen, kan terecht bij het TransgenderInfoPunt in Gent op transgenderinfo.be of telefoonnummer 0800 96 316.