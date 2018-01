Boudewijn Van Spilbeeck: "Vanaf morgen ben ik Bo"

VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck zal voortaan als vrouw door het leven gaan. Dat maakt Boudewijn zelf bekend in een persmededeling. Hieronder kan u de integrale tekst lezen.

Vanaf morgen ben ik Bo.

Ik heb de beslissing genomen om voortaan als vrouw door het leven te gaan. Dit zal bij velen als totaal onverwacht overkomen, maar voor mij en mijn omgeving is het dat niet. Mijn beslissing om van geslacht te veranderen, neem ik niet lichtzinnig. Al tientallen jaren leef ik met die dualiteit tussen mijn mannelijk lichaam en mijn vrouwelijke gevoelens.

Mijn eerste herinnering aan de gedachte dat ik een meisje wou zijn, was toen ik acht jaar was. Dat is een halve eeuw geleden. In mijn puberteit en tijdens mijn studententijd ben ik mij ook zo beginnen kleden. Ook dat is meer dan veertig jaar geleden. Intussen kom ik al een kwarteeuw buiten als de vrouw die ik ben.

Gelukkig getrouwd

Toch ben ik getrouwd en na dertig gelukkige jaren en twee (volwassen) kinderen ben ik nog altijd samen met de vrouw van mijn leven. Maar het gevoel dat er, ondanks mijn huiselijk geluk, iets niet klopte bleef leven en de 'genderdysforie' werd sterker.

15 jaar geleden heb ik een eerste keer overwogen om de transitie van man naar vrouw te doen, maar de tijdsgeest leek mij er nog niet rijp voor. Ik vreesde mijn fantastische job, mijn vrienden en vooral mijn dierbaar gezin te verliezen.

Rolmodellen

De voorbije vijf, zes jaren is mijn onbehagen om als man te leven heel sterk toegenomen. Externe factoren hebben alles versneld: een aantal transgender-vloggers op YouTube die succesvol de transitie doorgemaakt hebben. Maar ook reality-ster Caitlyn Jenner, in een vorig leven bekend als Olympisch kampioen Bruce Jenner. Dat zij op 65 jaar toch de beslissing nam om van geslacht te veranderen, heeft mij doen inzien dat het ook voor mij niet te laat was.

Ik heb contact gezocht met Prof. Petra De Sutter gynaecologe, fertiliteitsexpert en politica. Zij maakte vijftien jaar geleden dezelfde keuze om vrouw te zijn. Vandaag wordt ze gerespecteerd voor haar kennis en deskundigheid, niet voor haar transitie. Ik ben haar dankbaar dat zij mij de weg getoond heeft naar het prachtige team van het Centrum voor Seksualiteit en Gender in het UZ Gent. Intussen ben ik bijna een half jaar in behandeling, krijg ik hormonentherapie en zijn verschillende vervrouwelijkende ingrepen gepland. Het zal nog een jaar of meer duren voor mijn transitie helemaal afgerond is en mijn lichaam volledig in overeenstemming is met mijn geest.

Geen makkelijke beslissing

Voor mijn partner, mijn kinderen en mijn naaste familie is mijn beslissing niet gemakkelijk geweest. Maar wij zijn vastberaden om deze moeilijke tocht samen af te leggen en tot een goed einde te brengen.

Ik ben ook blij dat niet alleen de redactie van VTM NIEUWS maar heel MEDIALAAN achter mij staat en mij ook de kans geeft om als vrouw mijn job als reporter te blijven uitoefenen.

Ik wil ook mijn oprechte dank betuigen aan mijn collega's journalisten: mijn nakende transitie is al een tijdje bekend op de meeste Vlaamse redacties, maar toch heeft iedereen mijn privacy en die van mijn gezin gerespecteerd en het nieuws pas uitgebracht wanneer wij er klaar voor waren.

Bekend gezicht

Als eerste bekend gezicht dat in Vlaanderen zulke transitie doet, besef ik dat dit nieuws een schok kan zijn. Maar ik hoop dat ik een rol kan spelen in de maatschappelijke aanvaarding van transgenders. Ik zie het dan ook als een morele plicht om mijn verhaal naar buiten te brengen en daarmee alle mensen te steunen die zich in hun lichaam en hun genderrol niet goed voelen.

Met mijn collega en vriendin Cathérine Moerkerke en in samenspraak met mijn hoofdredacteurs hebben we gekozen om een reportage te maken waarin ik aan Cathérine mijn verhaal doe. Die is morgenavond bij VTM te zien.

Morgen, dinsdag 30 januari, ga ik voor het eerst als vrouw werken. Als Bo.

Wie met gelijkaardige gevoelens zit of meer over dit onderwerp wil vernemen, kan terecht bij het TransgenderInfoPunt in Gent op transgenderinfo.be of telefoonnummer 0800 96 316.