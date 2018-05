Borsato-fans gehinderd door acties bij De Lijn

Marco Borsato-fans die naar de optredens in het Sportpaleis gaan morgen, vrijdag en zaterdag zoeken best een alternatief voor het openbaar vervoer. Door vakbondsacties zullen er die dagen waarschijnlijk veel minder trams rijden dan normaal. Dat laat De Lijn weten in een persbericht.

De oorzaak is de opeenvolging van twee vakbondsacties: morgen betogen de vakbonden tegen de pensioenplannen van de regering Michel, van donderdag tot en met zondag staken de socialistische en liberale vakbond tegen de plannen van De Lijn voor een slagkrachtiger bedrijf. Door beide acties zal de dienstverlening verstoord zijn.

Morgen wordt in het hele land hinder verwacht door een grote betoging tegen de pensioenplannen van de regering Michel.

