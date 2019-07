Boris Johnson is verkozen tot de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij wordt de opvolger van Theresa May. Zijn tegenkandidaat in de laatste ronde was Jeremy Hunt, huidig minister van Buitenlandse Zaken.

De afvalrace duurde zeven weken. 160.000 partijleden van de conservatieven hebben gestemd.

Bekijk hier een portret van Boris Johnson