Borgerhout weert trucks uit schoolbuurt

Vrachtwagens zullen Borgerhout niet meer mogen inrijden als scholen beginnen en eindigen. Het Antwerpse schepencollege heeft die maatregel goedgekeurd om de verkeersveiligheid rond de scholen te verbeteren.

Om de verkeersveiligheid te verhogen, besliste het Antwerpse schepencollege om vrachtwagens te weren tussen 7.30 en 9 uur en tussen 15 en 17 uur op weekdagen en op woensdag ook tussen 11.30 en 13 uur. Ook tijdens de schoolvakanties komt er een verbod, want dan zijn kinderen vaak op pad voor sport en spel.

“Het verbod is geldig voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton tijdens de begin- en einduren van de school”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Het verbod is van toepassing binnen het woongebied van de Turnhoutsebaan en de Plantin en Moretuslei. Het is een proefproject om te zien wat de effecten zijn.”

Na zes maanden wordt het systeem geëvalueerd. Er komen verbodsborden op 21 toegangswegen.