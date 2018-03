Borduren opnieuw populair

Borduren is helemaal terug in. Niet alleen de geborduurde tafelkleedjes die oma vroeger maakte, tegenwoordig pimpen mensen hun afgedragen kleren met borduurwerkjes. Ze maken er zelfs juwelen mee. En het is voor veel mensen dé perfecte ontspanning na een hele dag voor een computerscherm.

Eva Verbruggen borduurt een tekst op haar keukenhanddoek. Haar werkjes werden zo populair dat ze nu drie keer per week workshops geeft aan groepen. Ze toont aan een groepje liefhebbers hoe je bepaalde vormen borduurt, bijvoorbeeld een roosje, en leert hen enkele simpele technieken.

"Borduren is niet ouderwets maar heeft een fris en hip karakter", zegt ze.

Online lessen

YouTube en Instagram staan vol met lessen, tips en creaties. Mensen maken zelfs juwelen, of ze geven oude kleren een nieuw leven. Een naald, draad en een borduurring van een paar euro, meer heb je niet nodig om te starten. Je moet alleen veel tijd hebben en heel geduldig zijn.

"Het is tijdrovend maar je kan zo opnieuw tot rust komen, en je kan iets met je handen doen", besluit Eva.