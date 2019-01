Boot vaart tegen brug in Grimbergen: scheepvaart- en wegverkeer stil

Op het drukke kanaal Brussel-Schelde is vanochtend een boot tegen de brug van Humbeek-Sas gevaren. De ravage is enorm. Er zouden als bij wonder geen gewonden gevallen zijn.

Om een nog onduidelijke reden botste de volgeladen boot donderdagochtend tegen het brugdek. Door de klap is het brugdek maar liefst vijf meter verschoven. Ook het seinhuis werd volledig vernield. De brandweer en de politie hebben de omgeving afgesloten en zowel het weg- als het scheepvaartverkeer ligt helemaal stil. Volgens een getuige zouden ook de brugpijlers bewogen zijn door de klap, waardoor de stabiliteit van de brug gecontroleerd zal moeten worden. “Dit probleem zal ongetwijfeld niet meteen opgelost kunnen worden”, zegt Kevin Polfliet, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg. “Het verkeer zal dan ook voor lange tijd onderbroken zijn. Een aannemer zal in eerste instantie het brugdek moeten weghalen en pas nadien kan de volledige schade opgemeten worden.”

Ondanks dat er enkele brokstukken op de boot terechtkwamen, vielen er geen gewonden.