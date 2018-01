Boom op schoolbus door stormweer

Op de Koningin Astridlaan in Kontich is deze ochtend een boom op een schoolbus gevallen door het stormweer. Dat zegt de lokale politie van de zone Hekla. Er zaten zestien kinderen op de bus, maar niemand raakte gewond. De boom verspert de weg, de brandweer is ter plaatse om hem te verwijderen.

Volgens de politie hebben de inzittenden geluk gehad, aangezien de boom afbrak net op het moment dat de bus langsreed. "De boom heeft de bus geraakt aan de rechtervoorkant, waardoor ook de voorruit beschadigd is", zegt Sarah Debruyne van de lokale politie.

"De bus was hierdoor niet meer rijvaardig. De kinderen zijn intussen naar school gebracht, die was vlakbij dus dat is vlot verlopen. We hebben slachtofferhulp aangeboden, maar de school heeft aangegeven dat ze daar zelf voor zou instaan."