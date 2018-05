Bonden en directie Lidl bereiken akkoord

De vakbonden en de directie van winkelketen Lidl hebben een akkoord bereikt. Morgen gaan alle winkels en distributiecentra opnieuw open. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

Omstreeks 19.00 uur was het sociaal overleg afgelopen, en gaf Jan De Weghe van de socialistische vakbond live in het VTM NIEUWS tekst en uitleg. "Het akkoord is geklonken. De 42 uur waar zoveel om te doen is, worden ingevuld voor zolang we nog verder praten, dus eigenlijk voor onbepaalde duur.

42 uur

Concreet zal elk filiaal van de winkel per week 42 uur aan arbeidskracht extra krijgen, zolang de bonden en directie verder blijven praten. Die bonden willen dat die 42 uren permanent worden toegevoegd aan de roosters, de directie had eerder voorgesteld om ze voor zes maanden in te voeren.

Het akkoord komt er na een tweede verzoeningspoging die sinds 14.00 uur vanmiddag plaatsvond op het kabinet-Peeters.

Zeven dagen

In totaal duurde de staking bij Lidl zeven dagen. De werknemers klaagden over een te hoge werkdruk. Per winkel zijn er gemiddeld zeven mensen continu aan het werk en dat zorgt voor druk op het personeel. “Bij Lidl weet het personeel perfect hoeveel tijd ze hebben om klanten te bedienen, rekken te vullen, brood af te bakken en de winkel te bevoorraden. Dat staat netjes in schema’s en dat zorgt voor werkdruk”, zegt het personeel aan VTM NIEUWS-journalist Wim Naert.

Een directievoorstel voor een tijdelijke oplossing werd aan de werknemers voorgelegd. De christelijke en de liberale vakbond verdedigden het voorstel bij hun achterban, maar de socialistische bond nam geen genoegen met de tekst. Die vakbond blokkeerde de voorbije dagen dan ook alle distributiecentra van Lidl, waardoor bevoorrading in de winkels moeilijk verloopt.

