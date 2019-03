Bommelding in Europese wijk

In de Breydelstraat, in de Brusselse Europese wijk, was vanochtend een bomalarm van kracht. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie. Die doorzocht met behulp van een explosievenhond van de federale politie een gebouw in de straat. Er werd ook een veiligheidszone ingesteld en de Breydelstraat. Uiteindelijk bleek het om loos alarm te gaan.

In het gebouw dat doorzocht werd is een consultancybedrijf gevestigd dat voor de Europese Unie werkt. Dat bedrijf kreeg rond 10.30 een telefonische oproep dat er een bom zou ontploffen en verwittigde meteen de hulpdiensten. Die namen het zekere voor het onzekere en stelden een veiligheidszone in. Een veertigtal personen werd geëvacueerd.