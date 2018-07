Op de Brusselse binnenring hebben enkele bomen ter hoogte van Wemmel vuur gevat. De brandweer is nog niet ter plaatse, maar gaat ervan uit dat het om een peuk zou gaan die het vuur heeft aangestoken. Dat zegt de woordvoerder aan VTM NIEUWS. Het is nog onduidelijk of de weg afgesloten zal worden.

Doorheen de dag werden er al meerdere gelijkaardige branden gemeld.