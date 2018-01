Boete, maar niemand weet waarom

Tientallen mensen hebben de voorbije weken een boete in de bus gekregen zonder dat ze eerst een pv hebben ontvangen. Ze weten dus niet wat ze hebben misdaan. Bij Justitie erkennen ze dat er een probleem is met het verwerken van de pv's, waardoor die vertraging oplopen. Vanaf begin maart moet het probleem opgelost zijn, dan worden boetes en pv's samen opgestuurd.

Een boete van 83 euro, binnen de tien dagen te betalen. Onder meer Marleen Van Broeck kreeg er zo een in de bus, maar een pv kreeg ze niet. Ze weet dus helemaal niet waarvoor ze de boete krijgt. En ze kan zich ook niet verweren.

Meer dan drie weken wachten

VTM NIEUWS kreeg verschillende meldingen binnen van mensen die in dezelfde situatie zitten, sommigen wachten al meer dan drie weken op hun pv. Bij de overheidsdienst Justitie gaan ze er vanuit dat de boetes correct zijn, maar ze geven wel toe dat er een probleem is met de verwerking van de pv’s en dat vooral in Antwerpen en Gent.

Aanpassing systeem

“De verzending vertrekt van bij de politie, die samenwerkt met de FOD Financiën”, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie aan VTM NIEUWS. “Het is zo dat als één van de twee te kampen heeft met een administratieve vertraging, dat een gevolg heeft voor het hele proces.”

Justitie wil het systeem daarom ook aanpakken. “Vanaf 1 maart 2018 schaffen we de aparte zendingen af en zullen de pv en de betaling samen verzonden worden”, besluit Landtsheere.

Niet betalen

Mensen die een boete zonder pv gekregen hebben, kunnen volgens specialisten beter niet betalen. Wie toch betaalt, aanvaardt de boete en dan is het achteraf moeilijk om de overtreding nog te betwisten. Wat je wel kan doen, is een brief schrijven naar de Dienst Verkeersboetes om het probleem te melden.