Boete genegeerd? Gepeperde rekening volgt nog

Wie het voorbije half jaar een verkeersboete kreeg en die nog altijd niet betaald heeft, krijgt in december een bevel tot betaling. De FOD Justitie kan dat nu nog niet uitsturen, omdat het computersysteem niet klaar is. Wanbetalers die dachten dat justitie hen vergeten was, hebben dus ongelijk.

Sinds maart 2018 krijgen overtreders nog maar één brief met een proces-verbaal en het verzoek om de boete online te betalen. Vroeger ontving je dat pv en de oproep om te betalen apart, soms met veel tijd ertussen. Bedoeling is ook om wanbetalers niet meer, zoals dat voorheen ging, voor de rechtbank te slepen. In plaats daarvan stuurt het parket, zonder tussenkomst van een rechter, een bevel tot betaling.

Concreet werkt het als volgt: stel dat je een verkeersovertreding begaat van de eerste graad, dan krijg je een boete van 58 euro. Betaal je die niet, dan volgt een minnelijke schikking, waarbij de boete verhoogt naar 85 euro. Wie dan nog niet betaalt, krijgt een bevel tot betaling, waarbij nog eens 35% opgeteld wordt bij het bedrag van de schikking. Daardoor betaal je bijna het dubbele van de oorspronkelijke boete: 114,75 euro. Als je na al die oproepen nog stééds niet betaalt, kan de overheid het bedrag op een andere manier innen, bijvoorbeeld bij de belastingteruggave.

Alleen worden die bevelen tot betaling momenteel dus nog niet uitgestuurd. “Ze zitten ‘in de koelkast’”, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie. “Zodra ons systeem op punt staat, gaan die bevelen allemaal de deur uit.” Hoeveel het dat zijn, kan hij op dit moment niet zeggen. “Maar niemand ontsnapt aan zijn boete.”