Boerentoren dicht door asbest

Tijdens renovatiewerken aan de KBC-Toren in Antwerpen, in de volksmond gekend als de Boerentoren, werd in een paar specifieke zones verborgen asbest ontdekt. Dat meldt KBC in een persbericht. Voor de start van de werken was het asbest niet zichtbaar of toegankelijk.

Hoewel er een grondige asbestsanering plaatsvond in de jaren 90, werd tijdens een proactief onderzoek ontdekt dat er zich toch nog verborgen historische asbestrestanten in het gebouw bevonden.

Geen gevaar

Hoewel er volgens onafhankelijke experten nooit een gevaar is geweest voor KBC-medewerkers, gebruikers en bezoekers, heeft KBC besloten om de renovatiewerken aan de oudste wolkenkrabber van Europa stil te leggen in afwachting van verdere analyse.

Gebouw wordt leeggemaakt

De komende maanden zal de hele toren gesaneerd worden. Daarna zal KBC de reeds geplande renovatie van de hele toren hervatten en het gebouw “future-proof” maken.

Om deze reden zal het gebouw de komende maanden geleidelijk aan volledig vrij gemaakt worden. Dat is de enige manier waarop aannemers op een veilige en efficiënte manier kunnen werken.

De verhuis zal gefaseerd verlopen over de komende maanden. Na de zomer beginnen dan de grote werken.