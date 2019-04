Boeren protesteren langs parcours Ronde van Vlaanderen

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) Regio Vlaamse Ardennen protesteert langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen om familiale landbouwers in de Vlaamse Ardennen een hart onder de riem te steken. "Als we niet gehoord worden, gaan de Vlaamse Ardennen op slot", luidt het.

Landbouwers in de Vlaamse Ardennen zijn de wanhoop nabij, verklaart Lieven De Stoppeleire, voorzitter van ABS Vlaamse Ardennen. De druppel die de emmer doet overlopen is het nieuwe nieuwe Mestactieplan, MAP 6. "Er worden maatregelen door onze strot geduwd die niet haalbaar zijn, zoals nog meer teeltbeperkingen", aldus De Stoppeleire.

Om een statement te maken, zijn de boeren woensdag al gestart met "prikactie" aan één van de toegangspoorten van de Vlaamse Ardennen in Oudenaarde aan het rondpunt op de N60 in Leupegem. Dat was bij het parcours van Dwars door Vlaanderen. "Als we niet gehoord worden, gaan de Vlaamse Ardennen op slot", klinkt het in een mededeling.

"Politiek en maatschappij moeten beseffen dat lokale voedselproductie cruciaal is en dat dit vandaag niet meer kan gegarandeerd worden door de steeds strengere wetgevingen", besluit De Stoppeleire.