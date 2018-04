Boël blijft vechten voor DNA-staal Albert

Het hof van beroep van Brussel onderzoekt donderdag de vraag van de advocaten van Delphine Boël om koning Albert II en Jacques Boël te onderwerpen aan een DNA-test. Dat schrijft Le Soir vandaag.

Vorig jaar oordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Brussel het vaderschapsgeding van Delphine Boël ontvankelijk maar niet gegrond. Het gerecht oordeelde dat er een familiale band bestond tussen de wettelijke vader, Jacques Boël, en de dochter, die zich gedurende vele jaren als dusdanig hebben gedragen en voorgehouden.

Jaren

Delphine Boël heeft beroep aangetekend tegen dat verdict, zegt Le Soir nu. Er wordt in eerste instantie een datum verwacht van een eerste zitting in beroep. Gezien de gerechtelijke achterstand in Brussel kan dat maanden of zelfs jaren duren.

Gezien de duur van de procedure, zullen de advocaten van Delphine Boël donderdag vragen om voorlopige maatregelen te treffen. De rechtbank dient binnen de maand op die vraag te antwoorden.

