Bobbejaanland plaatst weegschalen

In Bobbejaanland zijn aan vier attracties weegschalen geplaatst. Daarmee kunnen medewerkers van het pretpark het gewicht van bezoekers controleren als ze twijfelen over het overschrijden van het gewichtslimiet.

De Nederlandse pretparkenwebsite Loopings vroeg bij Bobbejaanland om uitleg. “Het is een nieuwe veiligheidsmaatregel die is opgelegd vanuit het hoofdkantoor in Madrid”, legt een woordvoerder van het pretpark in Lichtaart uit. Bobbejaanland is onderdeel van de groep Parques Reunidos, een Spaans bedrijf dat meer dan 50 attractieparken, dierenparken en andere parken exploiteert.

Er staan weegschalen bij wildwaterbaan El Rio, de overdekte waterbaan Indiana River, de rustige Bootvaart en de boomstamattractie Wildwaterbaan. “Het gaat om een testopstelling. We bekijken de mogelijkheden voor een professionelere toepassing, zoals een speciaal meetplateau.” Op de informatieborden in het park en op de website is nog geen melding gemaakt van de nieuwe maatregel.