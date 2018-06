BOB gaat de zomer in met: 'BOB en trots erop'

1 op de 2 Belgische bestuurders drinkt alcohol op zomerfestivals en rijdt daarna nog met de auto. Dat blijkt uit een enquête van Vias Institute. De nieuwe BOB-zomercampagne, die morgen van start gaat, wil daar verandering in brengen.

BOB blaast dit jaar 23 kaarsjes uit en blijft ook in 2018 onverminderd strijden voor een alcoholvrij verkeer. Met ‘BOB en trots erop’ wil de campagne herhalen dat drinken en rijden niet samengaan, en daarvoor halen de organisators enkele cijfers aan.

Ongevallen

Zo vonden er vorig jaar 4209 verkeersongevallen plaats onder invloed van alcohol. Dat wil zeggen dat in elf procent van alle ongevallen met gewonden of doden een bestuurder gedronken had.

En vooral in de zomer lijkt de Belg het moeilijk te vinden om niet te drinken voor hij achter het stuur kruipt. De helft onder ons drinkt terwijl ze nog met de auto moeten rijden. Een derde van de bevraagde chauffeurs houdt daarbij rekening met de limiet, maar een op de vijf doet dat helemaal niet.