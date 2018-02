Bob-campagne: Nooit zo weinig dronken bestuurders

Slechts 2,1 procent van de bestuurders die gecontroleerd werden tijdens de bob-campagne, bliezen positief. Dat is vijf keer minder dan vijftien jaar geleden en het laagste resultaat sinds de start van de bob-campagnes. Verkeersveiligheidsinstituut Vias spreekt van een historisch resultaat.

De afgelopen acht weken hebben meer dan 438.000 bestuurders een ademtest moeten afleggen in het kader van de bob-campagne, ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. De test was negatief voor 97,9 procent van de bestuurders. Dat is het beste resultaat ooit sinds de start van de bob-campagnes in 1995.

In vergelijking met de allereerste bob-campagne in 1995-1996 ligt het aantal positieve bestuurders vandaag drie keer lager, terwijl er nu vier keer meer controles zijn. Het slechtste resultaat werd in 2003-2004 genoteerd. Toen blies bijna één bestuurder op tien positief (9,9 procent).

Volgens Vias Institute betekenen de resultaten dat steeds meer mensen de boodschap begrepen hebben, namelijk dat drinken en rijden niet samengaan.

Tijdens weeknachten

Toch is niet alles positief. Het aandeel positieve bestuurders tijdens weeknachten ligt op bijna zes procent. Dat is drie keer meer dan het algemene gemiddelde.

Uit de ongevalscijfers voor de eerste negen maanden van 2017 blijkt dat net in die weeknachten er een stagnatie is van het aantal letselongevallen, terwijl er op alle andere momenten een daling is.