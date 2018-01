Bo Van Spilbeeck: "Dit is een bevrijding"

“De kop is eraf, ik kan vandaag eindelijk gaan werken als de persoon die ik ben”. Dat vertelt VTM NIEUWS-journaliste Bo Van Spilbeeck op radiozenders Qmusic en Joe. “Enkele jaren geleden kwam ik tot de conclusie: het was kiezen voor een leven als vrouw of een leven leiden dat geen zin had.”

Gisteren maakte Boudewijn Van Spilbeeck via een geschreven boodschap bekend dat hij voortaan als vrouw door het leven gaat. “Ik was wel een beetje zenuwachtig”, vertelt Bo. “Ik ben hier al zoveel maanden mee bezig. Het is dus vooral een bevrijdend gevoel dat het nu in de openbaarheid gebracht wordt en dat ik kan gaan werken als de persoon wie ik ben.”

Bo besefte al op haar achtste dat ze een meisje wilde zijn, maar heeft toch tot nu gewacht om de stap te zetten. “De tijd was eerder gewoon niet rijp, ik kon het risico niet lopen”, klinkt het. “Ik had een huis af te betalen, jonge kinderen en had een mooie job. Ik wilde dat niet op het spel zetten. Maar een aantal jaren geleden heb ik voor mezelf uitgemaakt: het is kiezen voor een leven als vrouw of een leven leiden dat geen zin heeft.”

"We gaan ervoor"

Toch was het nieuws van de transitie niet gemakkelijk om te verwerken voor de omgeving van Bo. “Ik dacht dat ik mijn vrouw al signalen had gegeven, maar misschien waren ze niet duidelijk genoeg of wilde ze die niet begrijpen”, vertelt ze. “Maar we zijn snel tot de conclusie gekomen dat we elkaar graag zien, een geweldige familie hebben. Daarom hebben we beslist er gewoon voor te gaan. Het zal wat veranderen, maar mijn karakter blijft hetzelfde. We houden nog steeds enorm veel van elkaar.”

Na het nieuws over de transitie stroomden de reacties massaal binnen. “Het geeft me ongelofelijk veel kracht als ik zie hoe positief iedereen reageert op het nieuws. De eerste week ga ik nog door de vingers zien dat ze soms ‘hij’ of ‘hem’ zeggen, maar daarna niet meer”, lacht ze.

"Denk dat ik er goed uitzie"

Ook de radiocollega's van Qmusic belden Bo vanochtend op. Sam, Wim en Heidi vroegen zich af met welke look Bo voor de dag komt. "Die look bestaat al een tijdje, ik ga al 25 jaar naar de supermarkt als vrouw", vertelt ze. "Maar ik heb sinds kort een nieuwe mooie pruik. Dat is tijdelijk, het is nog niet mijn eigen haar. Maar ik denk dat ik er goed uitzie."

Wie met gelijkaardige gevoelens zit of meer over dit onderwerp wil vernemen, kan terecht bij het TransgenderInfoPunt in Gent op transgenderinfo.be of telefoonnummer 0800 96 316.