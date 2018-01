Bo Van Spilbeeck bedankt voor positieve reacties

Gisteravond maakte Boudewijn Van Spilbeeck tijdens het VTM NIEUWS bekend voortaan als Bo door het leven te gaan. Al snel werd het Twitteraccount van VTM NIEUWS overspoeld met positieve reacties. Bo bedankt via Twitter voor de positieve reacties.

Lieve mensen, 1000X bedankt voor zoveel warme reacties. Het geeft mij (en ons) ongelooflijk veel kracht. Morgen lezen, horen en zien jullie het hele verhaal. Ik hoop dat het 'n beetje helpt in de aanvaarding van transgenders en voor de velen die met dezelfde gevoelens worstelen.

Minister van Justitie Koen Geens reageerde als een van de eersten via Twitter op het nieuws. "Mooi om te zien dat iedereen kans krijgt om zichzelf te zijn!", klinkt het.

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke reageert hartverwarmend. "Moedig & mooi. Ik kijk alvast uit naar het eerste optreden van Bo.

Ook andere bekende en minder bekende gezichten reageren positief op het nieuws.

WAUW! Dit is zo heftig. En spannend. En prachtig. Vanaf morgen hebben we een nieuwe collega bij @VTMNIEUWS. Iemand die we al langer kenden. Maar dan anders. WELKOM @bovanspilbeeck!! tot morgen op @Qmusic_BE! https://t.co/bM0CadaJzv